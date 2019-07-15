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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوما

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوما نيابه امن الدوله
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلي المتهمين محمود زكريا، وخالد عبد السلام،  فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تجديد حبس متهمين

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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