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"بالقانون"..تعرف على حالات سقوط العقوبة عن الجانى

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 ص
"بالقانون"..تعرف على حالات سقوط العقوبة عن الجانى القتل العمد_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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هناك عدة حالات حددها قانون العقوبات، تسقط بموجبها العقوبة على مرتكب جريمة القتل، وترصد "اليوم السابع"، الحالات القانونية لسقوط العقوبة عن المتهمين فى جرائم القتل وفقًا لما صرحت به المحامية دينا المقدم.

دفاع الجانى عن نفسه أو عن غيره من خطر قد يهدد الحياةإصابة الجانى بمرض عقلى أو نفسى، تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى، إذا ارتكب بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى، تسقط عقوبة القتل العمد إذا ارتكبت بهدف منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، تسقط عقوبة القتل العمد فى حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، تسقط عقوبة القتل فى حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حاله تسلل شخص بهدف السرقة.


القتل العمد

قانون العقوبات

مرض عقلى

الدفاع عن النفس

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