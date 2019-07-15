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انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة بالعمرانية

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:15 ص
انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة بالعمرانية حريق شقة ــ أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أكدت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق شب بشقة سكنية بالعمرانية، مما أسفر عن احتراق بعض محتوياتها، دون وقوع إصابات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدا لانتداب خبراء المعمل الجنائي، لإجراء معاينة للشقة، وبيان سبب الحريق، وتقديم تقرير بنتيجة المعاينة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بالعمرانية، فتم إخطار الحماية المدنية، وانتقل على الفور  رجال الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 


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الحماية المدنية بالجيزة

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أمن الجيزة

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