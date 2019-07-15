انتحار كهربائى شنقا فى أسيوط بسبب مروره بضائقة مالية

أسيوط - هيثم البدرى

انتحر كهربائى فى العقد الثالث من العمر، بسبب مروره بضائقة مالية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من الأهالى، بانتحار كهربائى بعد العثور عليه مشنوقا داخل غرفته.

بانتقال قوة من مباحث القسم، تبين صحة الواقعة، وأن الحالة لشاب يدعى "أحمد.ع.س" يبلغ من العمر 28 سنة كهربائى.

ودلت التحريات الأولية أنه أقبل على الانتحار بسبب مروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.