سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 03:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات تكميلية حول انتحال عاطلين صفة شرطية للنصب على المواطنين

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:41 م
النيابة تطلب تحريات تكميلية حول انتحال عاطلين صفة شرطية للنصب على المواطنين كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث التكميلية حول تورط انتحال عاطلين صفة رجلى شرطة، وسرقة المواطنين بالطالبية، تمهيداً لإحالة القضية للمحكمة المختصة.
 
ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، مطموسة الأرقام، وبحوزتهما (طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية.
 
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.
 
وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.

 


انتحال صفة

نصب واحتيال

تزوير

سرقة

بدلة ميرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة