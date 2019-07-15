النيابة تطلب تحريات تكميلية حول انتحال عاطلين صفة شرطية للنصب على المواطنين

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث التكميلية حول تورط انتحال عاطلين صفة رجلى شرطة، وسرقة المواطنين بالطالبية، تمهيداً لإحالة القضية للمحكمة المختصة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، مطموسة الأرقام، وبحوزتهما (طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.