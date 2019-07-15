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النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها فى كرداسة

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:59 م
النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى بشأن الوفاة.
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا، من عامل يفيد بالعثور على جثة زوجته "ع.أ" داخل غرفة نومها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مسجاه على ظهرها وهناك بعض الإصابات الظاهرية.
 
واضافت التحقيقات أنه تم سؤال زوجها والذى أكد أنه يعيش برفقة زوجته المتوفاة وثلاثة أبناء لهم من زوجة أخرى، ويوم الواقعة كان فى عمله وفوجئ بأبنائه يخبروه بانهم استيقظوا فى الصباح وعثروا على جثتها متوفية داخل غرفتها.

 
 
 

 


قتل

جثة

كرداسة

الطب الشرعى

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