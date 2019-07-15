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"النقل العام": ثمن أتوبيس الغاز 3.650 مليون جنيه وسيعمل من شبرا لمدينة نصر

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:39 م
"النقل العام": ثمن أتوبيس الغاز 3.650 مليون جنيه وسيعمل من شبرا لمدينة نصر أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الجديدة هى إضافة هامة لأسطول الهيئة وسيتم اكتمال استلام الـ121 أتوبيسا بحلول منتصف 2020 وستدخل جميعها الخدمة بشكل تدريجى، بتكلفة 500 مليون جنيه.

 

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن تكلفة الأتوبيس الواحد تقدر بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ويتسع لحوالى 50 راكبا، مشيراً إلى أن الأتوبيسات الجديدة ستخصص لخدمة خط (1033 ) والذى يبدأ مساره من دوران شبرا مروراً بالسواح وروكسى ومصطفى النحاس حتى التجمع الأول بمدينة نصر.

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع فى عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

 

وقارن رئيس الهيئة بين الأتوبيس الجديد والقديم الذى يعمل بالغاز قائلا: الأتوبيس الذى يعمل بالسولار، ثمنه 2 مليون و300 ألف تقريبا، ومع ارتفاع سعر الأتوبيس الذى يعمل بالغاز بأكثر من مليون جنيه، إلا أنه يظل الأرخص لأن الغاز أرخص بالنسبة لسعر السولار ليوفر الأتوبيس الجديد خلال مدة تشغيله الكثير من المال.

 

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من ترخيص الـ 10 أتوبيسات الجديدة التى تسلمتها المحافظة منذ أيام استعدادا لدخولها الخدمة، مشيرا إلى أن الأتوبيس الجديد سيعمل على الخطوط التى تحتاج تدعيم حيث سيتم الدفع بها على خطوط دوران شبرا التجمع مرورا بمصر الجديدة والنزهة.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن الأتوبيس الجديد سيعمل على الخطوط التى ثمن تذكرتها 6 جنيهات، مشيرا إلى أنها مميزة بلونها الأصفر ومن إنتاج شركة مصرية وهى نفس الشركة التى تصنع الأتوبيس بدورين، وتحمل الحافلات الجديدة شعار "بكل فخر صنع فى مصر".

 


اتوبيسات تعمل بالغاز

الغاز الطبيعى

هيئة النقل العام

محافظة القاهرة

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