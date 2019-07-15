الملكة إليزابيث تهنىء منتخب إنجلترا بفوزه بكأس العالم للكريكيت

لندن(أ ش أ)

هنأت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا منتخب إنجلترا بفوزه بكأس العالم للكريكيت لأول مرة فى تاريخه.

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، عن بيان صادر عن قصر باكنجهام قولها " أنا والأمير فيليب نرسل أحر تهانينا لفريق الكريكيت الإنجليزى للرجال بعد هذا الفوز المثير فى نهائى كأس العالم".

وأعربت الملكة عن إعجابها بأداء الفريق النيوزيلندى المنافس، مشيرة إلى أنه لعب بشكل مثير للإعجاب فى مباراته مع إنجلترا وطوال البطولة.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن سعادتها بفوز منتخب إنجلترا، وغردت قائلة - على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/ - " أحسنتم العمل".