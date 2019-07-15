المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل عامل فى مشاجرة فى السلام وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم محمد.ا نجار قتل المجنى عليه إبراهيم.م عامل فى مشاجرة بينهما لخلاف الجيرة.

وجاء فى قرار الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية،و عقد العزم على التعدى عليه بعد أن نشبت بينهما مشاجرة، وانقض عليه مسددا له طعنة قاسية بسلاح أبيض "سكين" استقرت بصدره وأحدثت إصابته والتى أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة على إثرها سقط المجنى عليه فى دمائه، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن المتهم تشاجرا مع المجنى عليه وقام المتهم بقتل المجنى عليه أن سدد له عدة طعنات أدت لقتله، وتم ضبطه واعترف ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.