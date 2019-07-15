المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية مستعدة لتمديد "بريكست " حال انتخابها

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أبدت السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين، المُرشحة لشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية ، خلفا لجان كلود يونكر، استعدادها لتمديد الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".. مؤكدة أن اتفاق الخروج غير قابل للتفاوض.

وكشف خطاب أرسلته فون دير لاين ، لقادة الجماعات الاشتراكية والليبرالية بالبرلمان الأوروبي، أطلعت عليه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ، أعربت فيه عن استعدادها لتمديد محادثات "بريكست " فيما بعد شهر أكتوبر القادم.

ولفتت إلى أنها ستدعم تمديد إضافي ل"بريكست " ليتجاور الموعد النهائي المحدد إذا تم توفير "أسباب جيدة" حسب تعبيرها .

وأكدت السياسية الألمانية أنها لن تغير في الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - التي أعلنت استقالتها - مضيفة أن اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا هو الأفضل ، والمحتمل الوحيد لإتمام عملية "انسحاب مُنظم".

وقالت - في خطابها - إنها تشعر بالأسف الشديد لقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي ، مشيرة في الوقت ذاته إلى احترامها هذا القرار بالكامل.

ورأت أن عملية "بريكست " تسبب حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بحقوق المواطنين والأطراف الفاعلة الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن السلام والاستقرار في الجزيرة "الإيرلندية".