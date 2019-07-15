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القبض على 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:05 م
القبض على 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 17 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام قها وكفر شكر والقناطر الخيرية والخانكة وشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 250 جرام من الهيروين المخدر، و400 جرام حشيش مخدر، و 15 جرام استروكس، و 70 قرص مخدر جرام ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 

 


الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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