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القبض على شخص بحوزته 150 ألف قرص كبتاجون فى مطروح

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:57 ص
القبض على شخص بحوزته 150 ألف قرص كبتاجون فى مطروح أقراض مخدرة _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص وبحوزته 150 ألف قرص كبتاجون مخدر بقصد الإتجار بمطروح.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من رصد نشاط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح)، تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون المخدر بكميات كبيرة، وترويجه بنطاق واسع لعملائهما بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط أحدهما فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزته ( عدد 150 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك مع شقيقه الهارب والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

مخدرات

اقراص مخدرة

كبتاجون

مطروح

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