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الفيضانات تشرد 18 ألف شخص فى ميانمار

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:44 ص
الفيضانات تشرد 18 ألف شخص فى ميانمار فيضانات
رويترز

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قالت السلطات فى ميانمار اليوم الاثنين إن أكثر من 18 ألف شخص اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب الأمطار الموسمية التى سقطت على مدى أيام وما نتج عنها من ارتفاع المياه بصورة خطيرة فى نهرين.

وقالت هيئة إدارة الأزمات إن أربع بلدات على نهرى إياروادى وتشيندوين تواجه خطر الغرق بعد ارتفاع المياه فى النهرين.

وقالت فايو لاى لاى هتون مديرة الهيئة "نقوم نحن والسلطات المحلية بمساعدة الناس وتقديم الطعام". وأضافت أن من المتوقع نزوح آخرين عن ديارهم اليوم الاثنين.

وسقطت أمطار غزيرة على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خلال موسم المطر الذي يبدأ من مايو أيار وينتهي في أكتوبر. وولاية كاتشين التي تقع في شمال البلاد هي الأكثر تأثرا إذ نزح 14 ألفا من سكانها عن ديارهم قرب ضفتي نهر إياروادي.

ونشرت وسائل إعلام صورا لمنازل وسيارات وطرق غمرتها المياه في مدينة ماييتكايينا عاصمة الولاية. وقالت هيئة إدارة الأزمات إن ثلاثة آلاف شخص آخرين أرغمتهم الأمطار على تغيير مكان إقامتهم في ولاية راخين بغرب البلاد.

 

 

 

 

 


فيضانات

ميانمار

فيضانات ميانمار

الأمطار الموسمية

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