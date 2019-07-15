السيطرة على حريق نشب داخل مطعم نتيجة ماس كهربائى بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، نتيجة ماس كهربائى دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من العميد سامح نسيم مدير الحماية يفيد نشوب حريق داخل مطعم بمركز نجع حمادى شمال المحافظة، مما أدى إلى إحتراق بعض محتوياته، دون وقوع خسائر فى الأرواح وذلك بسبب ماس كهربائي.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء وذلك لسرعة السيطرة على النيران قبل إمتداداها للمحلات والعقارات السكنية المجاورة، وحرر محضر بالواقعة فيما اخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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