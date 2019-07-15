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السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية ويوجه بتقديم أفضل الخدمات بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:05 م
السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية ويوجه بتقديم أفضل الخدمات بالعاصمة الإدارية جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الهندسية الإنشائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الحكومى، والذى يضم مبانى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان، والمحور المركزى للحى، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، وكذلك المنشآت الأخرى التى تعكس مراحل الحضارات المصرية على مر العصور.

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجى شامل يراعى التطور بعيد المدى فضلًا عن المسار الاقتصادى الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ما ستوفره العاصمة الجديدة من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى إطار شامل من التنمية، على نحو يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

 

وأضاف "راضى"، أنه تم خلال الاجتماع عرض التصميمات المعمارية والمخططات للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الموقف التنفيذى الراهن، مع تأكيد أن الأعمال الإنشائية تمضى وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع.

 

على جانب آخر؛ وفى إطار توجيهات الرئيس فى هذا الصدد، عرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سير عملية تطوير محاور الطرق والكبارى بمنطقة مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطة التحديث المتكاملة التى يشهدها حى مصر الجديدة.


السيسي الهيئة الهندسية

العاصمة الإدارية

الطرق والكباري

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