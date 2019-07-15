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السجن 7 سنوات لعامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:56 م
السجن 7 سنوات لعامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج المستشار عصام عيسى -محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " أشرف.م" 33 سنة عامل  بالسجن 7 سنوات ، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، فى منزله، بدائرة مركز أخميم ، صدر  الحكم برئاسة المستشارعصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى ، ووليد محمد  عبد الحميد ، بأمانة سر محمود سيد ووائل يحى.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهم  بالحفر داخل  منزله للتنقيب عن الآثار، وبحوزته بعض الآلات والمعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم  أثناء الحفر فى المنزل، وبمواجهته إعترف بالتنقيب عن الآثار، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

سوهاج

جنايات سوهاج

الاثار

اخميم

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