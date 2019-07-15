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الزراعة: الاتفاق مع شركات دولية لمكافحة غش وتسجيل المبيدات

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:50 م
الزراعة: الاتفاق مع شركات دولية لمكافحة غش وتسجيل المبيدات مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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يوقع  الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، بمقر وزارة  الزراعة، مذكر تفاهم مع  أحد  الشركات الدولية  للمبيدات  بهدف تعزيز التعاون الثنائى، تقوم بموجبه الشركة الدولية  بتعزيز تدابير الاستخدام الأمثل الأمن لمركبات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية فى مصر بدعم وتعاون لجنة المبيدات.

وقال رئيس الآفات الزراعية، إنه وفقا للبروتوكول تقوم الشركة الدولية بالاشتراك مع اللجنة لإرساء شراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها على الإدارة المتكاملة للمحاصيل بمصر، والتعاون مع اللجنة فى مجال أنشطة مكافحة غش وتهريب المبيدات فى  مصر، موضحا: أن الاتفاق  يشمل تبادل الخبرات والمعرفة مع اللجنة فى مجال تسجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية في مصر.

وأضاف "عبد المجيد"، أن هذا البرتوكول يستهدف الاتفاق من خلاله على تدريب خبراء من لجنة مبيدات  الآفات   الزراعية والمعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة بخصوص البطاقات الاستدلالية والاستخدام الآمن للمركبات، موضحا أن الاتفاق   يشمل تبادل الخبرات في  مجالات التكنولوجية الحديثة من خلال زيارات تبادلية لخبراء الطرفين.

وأوضح "عبد المجيد"، إنه بموجب البروتوكول  مع اللجنة لإرساء شراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها على الإدارة المتكاملة للمحاصيل بمصر فى مجال أنشطة مكافحة غش وتهريب المبيدات فى  مصر، مشيرا إلى إنه من المقرر أن  تقوم الشركة الدولية  ، بتنظيم أعمال تبادل الخبرات والمعرفة مع اللجنة فى مجال تسجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية فى مصر، والمساهمة فى نقل الخبرات في مجالات التكنولوجية الحديثة من خلال زيارات تبادلية لخبراء الطرفين.

 

 

الآفات الزراعية

لجنة المبيدات

غش المبيدات

تسجيل المبيدات

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