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الرئيس الإسرائيلى يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية فى سول

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:33 م
الرئيس الإسرائيلى يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية فى سول رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
رويترز

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عقد مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية قمة ثنائية مع الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين اليوم الاثنين فى سول.

وقال البيت الأزرق مقر الرئاسة الكورية الجنوبية إن مون تحدث خلال القمة عن اجتماعه فى الفترة الأخيرة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى المنطقة منزوعة السلاح وطلب مساندة إسرائيل لإقرار سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وبحث ريفلين ومون كذلك العلاقات الثنائية وصناعات التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الصناعى والجيل الخامس فى الاتصالات.

وأضاف المكتب الرئاسى أن البلدين وقعا بعد الاجتماع مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون فى مجالات منها الاقتصاد الهيدروجينى والتعليم العالى.

 

 


كوريا الجنوبية

مون جاى إن

ريئوفين ريفلين

الرئيس الإسرائيلى

البيت الأزرق

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