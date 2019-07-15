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الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تدين العنف ضد الشرطة

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:44 ص
الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تدين العنف ضد الشرطة مظاهرات هونج كونج
رويترز

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قالت كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الاثنين إن المحتجين الذين شاركوا فى الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة يمكن وصفهم بأنهم من "مثيرى الشغب" وعبرت عن تأييدها للشرطة فى تطبيق القانون والبحث عن المتورطين.

أدلت لام بهذه التصريحات فى أحد المستشفيات حيث يعالج ثلاثة من رجال الشرطة من جروح أصيبوا بها في مواجهات أمس الأحد مع محتجين غاضبين من مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم إلى الصين.

وخلال الشهر الماضى شهدت هونج كونج سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة التى شابها العنف فى بعض الأحيان بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعى الحاكم. وتم تعليق مشروع القانون.

ويطالب منتقدو مشروع القانون سحبه نهائيا وتنحي لام عن منصبها.

 

 

 

 


هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

كارى لام

شرطة هونج كونج

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