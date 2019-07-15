التحقيق مع متهم جديد فى جهاز مدينة 6 أكتوبر بتهمة بيع أرض ملك الدولة

تباشر نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، التحقيق مع متهم جديد فى واقعة القبض على موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر بتهمة بيع أراضٍ مملوكة للدولة، حيث تبين أن المتهم يعمل سائقًا فى الجهاز.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.
وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.
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