التأمين الصحى: تطبيق المنظومة كاملة فى جميع المحافظات على 6 مراحل

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه سيتم تطبيق المنظومة على عدة مراحل فى جميع المحافظات، ووفقا لنص القانون فإن تعميم التجربة فى محافظات الجمهورية يتم خلال 6 مراحل.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التشغيل التجريبى هام للغاية لكونه يضع يد المنظومة على الثغرات المختلفة، وتداركها سريعا، حرصا على مصلحة المواطن وتوفيرا للخدمة بأعلى مستويات الجودة .

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.