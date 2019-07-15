البحوث الزراعية: استنباط أصناف جديدة للحبوب لمواجهة التغيرات المناخية

كتب عز النوبى

واصل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف برامجها البحثية لاستنباط أصناف وسلالات من "الحبوب" المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية، والأكثر تحملا للظروف المناخية وأقل استهلاكا للمياه، وأكثر تحملا لملوحة التربة وظروف الجفاف.

وأكد تقرير مركز البحوث الزراعية، أن المركز نجح فى استنباط 3 هجن جديدة من الذرة الصفراء تتميز بالإنتاجية المرتفعة للفدان وتحملها للظروف البيئية، منها 2 هجين ثلاثى يحملان رقم هجين ثلاثى 369، وهجين ثلاثى 370، وهجين فردى أصفر 181، والتى إستنبطها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، مضيفا:أن المركز نجخ أيضا فى استنباط 3 أصناف جديدة من القمح هما سخا 95، ومصر 3، وبنى سويف 7، ومن المقرر تسجيلهم رسميا خلال أيام تمهيدا للبدء فى برامج إنتاجها كتقاوى والبدء فى زراعتها بمختلف المحافظات، حسب التقرير.

وواضح التقرير، أنه خلال العام الماضى نجح معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى استنباط صنف جديد من الأرز يحمل اسم سخا سوبر 301، ويعد ثانى أصناف الأرز السوبر بعد الصنف الأول وهو صنف سخا سوبر 300، ويتميز الصنف الجديد بالتفوق المحصولى من ناحية الإنتاجية وتحمله الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن تحمله الجفاف وتحمله طول فترات الرى التى تصل إلى الرى مرة كل 10 أيام، وتحمله وملوحة التربة.

وتابع التقرير، أن الصنف الجديد للأرز يتميز بالمحصول العالى من ناحية الإنتاجية التى تصل إلى 5 طن للفدان عند تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وزراعته مبكرا وفقا لمواعيد الزراعة المعتمدة من مركز البحوث الزراعية، رغم إنه يلائم الزراعة المتأخرة حيث تصل إنتاجية الفدان فى هذه الحالة إلى 4 طن للفدان، ويناسب زراعة الأرز فى نهايات الترع حيث يقل المنصرف من مياه الرى وتقل فترات الرى.