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الاعتماد والرقابة الصحية: رفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمات التأمين الصحى

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:26 م
الاعتماد والرقابة الصحية: رفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمات التأمين الصحى الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ومحرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الرقابة مستمرة على جميع الوحدات والمستشفيات التى تم تسجيلها فى محافظة بورسعيد، والتى بدأ فيها التشغيل التجريبى للمنظومة أول يوليو الجارى.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لـ" اليوم السابع"، وزارة الصحة تقوم بدور كبير ومحورى لرفع كفاءة المستشفيات، لتقديم خدمات منظومة التأمين الجديدة.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل، تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.


الصحة

منظومة التأمين الصحى

التأمين الصحى

المستشفيات

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