الاتحاد الأوروبى يتبنى اليوم إجراءات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها فى قبرص

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "قبرص ميل" إن مجلس الشئون الخارجية برئاسة الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى، سيتبنى اليوم، الاثنين، إجراءات رسمية ضد تركيا ردًا على نشاطها المستمر للتنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وكانت حزمة الإجراءات الأولية قد تمت الموافقة عليها بموجب إجراء صامت انتهى ظهر الجمعة. وسيتبنى مجلس الشئون الخارجية رسميا نفس الحزمة فى مستهل أجندته، حيث من المتوقع أن يراجع الدبلوماسيين التطورات الأخيرة المتعلقة بتركيا، بعدها بفترة قصيرة.

وتشمل الإجراءات قطع 146 مليون يورو من تمويلات الاتحاد الأوروبى، من صناديق ما قبل دخول تركيا، وتجميد نشاط الاستثمار لبنك الاستثمار الأوروبى فى تركيا وتجميد اتفاق الطيران بين الطرفين وإلغاء سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى المتعلقة بالطاقة والاقتصاد والنقل والزراعة. وفى حال عدم الامتثال أو حدوث مزيد من التصعيد، فإن الاتحاد الأوروبى سيكون مستعدا لإجراءات تستهدف الأشخاص والشركات المرتبطة بأعمال الحفر التركية.

وقال وزير الخارجية الهولندى ستيفان بروك ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع صدور عقوبات اليوم: "سنقف خلف قبرص".

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية أيضا التطورات فى السودان وإيران والعراق. ومن المتوقع أن يتبنى المجلس عدد من الاستنتاجات والقرارات دون نقاش، بما فى ذلك الاستنتاجات المتعلقة بالأولويات الأوروبية فى الأمم المتحدة والجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة.