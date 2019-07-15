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الأوقاف: 15 مليون جنيه صكوك أضاحى حتى الآن ونتلقى جلود أضاحى المنازل

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:21 م
الأوقاف: 15 مليون جنيه صكوك أضاحى حتى الآن ونتلقى جلود أضاحى المنازل أضاحى - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالى المبالغ المحصلة من مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لصالح الأسر الأولى بالرعاية بلغ نحو 15 مليون جنيه حتى اليوم الاثنين.

وأكد قطاع المديريات فى وزارة الأوقاف، على جميع مديرى المديريات بعمل الترتيبات اللازمة لمشروع جمع جلود الأضاحى، وتحويل أى مبالغ يتم جمعها إلى مشروع صكوك الأضاحى تعظيما للفائدة، وليذهب عائد مشروع جلود الأضاحى فى صورة لحوم تصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه لا يجوز للمضحى بيع جلد الأضحية ولا إعطائه للجزار على سبيل الأجرة أو كمقابل جزء من أجرته، فإما أن ينتفع به المضحى إن أمكنه ذلك، وإما أن يهديه لمن ينتفع به، وإما أن يتبرع به، وفِى هذه الحالة ستقوم اللجان المخصصة لذلك بجمعه وتحويل ثمنه إلى صكوك أضاحى توزع لحومها على المستحقين الحقيقيين تعظيما لأجر الأضحية وثوابها، وعلى أن يتم ذلك من خلال اللجان المختصة تحت إشراف مدير المديرية وإعطاء المتبرع إيصال تبرع عينى مثبت به اسم المتبرع ونوع الحلد المتبرع به، وسيتم توزيع إيصالات التبرع العينى وتسليمها للمديريات قبل العيد بوقت كاف.



 

 


وزارة الاوقاف

صكوك الاضاحى

لحوم الاضاحى

جلود الاضاحى

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