اعترافات تاجر مزاج بالزاوية: "من صغرى وأنا فاشل ولما اشتغلت فى المخدرات اتقبض عليا"

كتب عبد الله محمود

"من وأنا صغير فاشل فى كل حاجة،الدراسة والصنعة والشغل والحب، ولما حاولت اشتغل تاجر مخدرات فشلت واتقبض عليا، هعمل أى حاجة وأخرج من السجن وأعيش باحترام زى باقى الناس، واشتغل وأكسب بالحلال ومش هجرب الفشل تانى" بهذه الكلمات تحدث أيمن.ط 27 سنة عاطل، أمام النيابة العامة، ردا على اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة.

وكشف المتهم، بأنه اتخذ من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة لتوفير متطلباته المعيشية، ورغبته فى الثراء السريع، وما يحتاجه من مخدرات أدمنها.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "أيمن.ط" 27 سنة عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته 600 جرام من مخدر الاستروكس، قبل ترويجها وتوزيعها على عدد من عملائه.

وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، والتى أمرت ببحسه على ذمة التحقيق.