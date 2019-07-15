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اضبط مخالفة.. سائقو السيارات يشتكون الحفر والمطبات بمنطقة الزهور فى بورسعيد

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. سائقو السيارات يشتكون الحفر والمطبات بمنطقة الزهور فى بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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اشتكى عدد من سائقى السيارات، خوازيق الزهور الممتدة بطول الطريق المتجهة إلى المقابر والمساكن العمرانية الجديدة، مما يؤدى لخسائر فادحة تؤثر على كافة المركبات والدرجات البخارية، فضلا عن عدم إنارة الطريق بالأعمدة الكهربائية رغم العديد من الشكاوى ولا أحد يتحرك .

ومن جانبهم اشتكى قائدو السيارات لـ "اليوم السابع" الحفر والمطبات بنهر الطريق، الأمر الذى دفعهم بوضع خوازيق من البلدورات وإطارات الكاوتش لتكون بمثابة علامات بارزة تقى المارة والمركبات من نشوب حوادث نتيجة الإهمال من قبل المسئولين، رغم العديد من الشكاوى بهدف سفلتة الطريق الذى يمثل شريان الحياة لسوق الجملة والمناطق العمرانية ومقابر دفن الموتى.

وناشد الكثير من قائدى السيارات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتفقد الطريق الذى يعوق حركة السيارات من الإتجاهين يمينا ويسارا منعا للحوادث ومحاسبة المقصرين .

 


بورسعيد

سائقوا السيارات يشتكون

خوازيق الزهور

طريق المقابر والمساكن العمرانية الجديد

محافظ بورسعيد

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