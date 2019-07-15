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ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ أكثر من 4.2 مليون طن

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:24 م
ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ أكثر من 4.2 مليون طن وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن وتلقى وزارة   الزراعة، التقرير الأسبوعى حول الصادرات الزراعية من  الدكتور   أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى،  حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 10يوليو الحالي.

وأكدت تقرير  الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و244 ألف و186 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 484 ألف و604 طن عن نفس المدة من العام الماضى، موضحا  أن  الصادرات   ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف  التقرير  ، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و322 طن ، بالإضافة إلي تصدير 697 ألف و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 373 ألف و251 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 76 ألف و566 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 676 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 22 الف و605 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و553 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5864 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5085 طن للفلفل و5341 طن للخيار.

وأشادت التقرير ، بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها  ، موضحا :أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.

 

 

الصادرات الزراعية

منتجات زراعية

صادرات الموالح

صادرات العنب

الحجر الزراعى

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