إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة وحادث سير بمركر الفرافرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، في مشاجرة وحادث سير بمركز الفرافرة فى محافظة الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين في مشاجرة وثالث بحادث سير في قرية أبو منقار بالفرافرة.

تبين إصابة كل من "مصطفى محمد أحمد سيد، 21 سنة بجرح قطعي بالرأس، رضوان محمد أحمد سيد، 40 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، في مشاجرة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

فيما أصيب محمد حارس إبراهيم، 29 سنة بقرية أبو منقار بالفرافرة، باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالضلوع إثر سقوطه من عربة كارو بالقرية. تم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.