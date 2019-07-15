إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل بأسيوط

اسيوط _ هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل عند مدخل قرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ بوقوع تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بمدخل قرية بنى زيد الأكراد بدائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة