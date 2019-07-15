إحالة مسجل خطر لسرقتة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم للجنايات

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى، إحالة عاطل لمحكمة جنايات شبين الكوم،لاتهامه فى سرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، بالاشتراك مع عاطلين.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، و"أحمد .م.ح" 21 عاما مسجل خطر سرقات، وتم ضبطه أثناء سرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد ح"، و"كريم ال" هاربين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.