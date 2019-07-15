أمل تطلب الخلع من زوجها بأسيوط: أدمن المخدرات ويأخذ راتبى لشرائها

اسيوط- ضحا صالح

رفعت "أمل،م،ص" دعوى خلع ضد زوجها وذلك بسبب إدمانه للمخدرات ورفضه الانفاق على أسرته، حيث قالت أمام مكتب التسويات بمحكمة الأسرة بمحافظة أسيوط أنها تزوجت من "أحمد،ع،ك" منذ 8 سنوات وأنجبت ابنتيها واحدة 6 سنوات، والأخرى 4 سنوات .

وأضافت منذ عدة أعوام أدمن زوجها المخدرات بفعل مرافقته لأصدقاء السوء وانتهى الأمر بفصله من العمل بعد تورطه فى عدة مشكلات مالية بسبب شراء المخدرات .

وفى دعوى الخلع رقم 322/2018 أسرة طالبت أمل بالخلع من زوجها الذى اعتاد ضربها لأخذ مرتبها للإنفاق على ما يتعطاه وأن لديهم طفلتين تقوم هى بالانفاق عليهما وحدها واقرت الزوجة بما جاء فى مستندات القضية وحكمت المحكمة بالخلع والزام المدعى عليه بالمصروفات.