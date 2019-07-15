أكبر طائرة تجارية فى العالم تصل فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

أفاد المعهد الوطنى للملاحة الجوية الفنزويلية أن طائرة إيرباص A380 ، أكبر طائرة تجارية فى العالم، وصلت إلى فنزويلا، والتى ستقدم رحلات إلى روما ومدريد وبوينيس آيريس.

ووفقا لصحيفة "استريا ديجيتال" الإسبانية فإن الطائرة وصلت للبلاد من قبل شركة Aerolíneas Estelar، والتى تعتبر وصول تلك الطائرة بمثابة تقدم كبير للطيران التجارى الفنزويلى.

وقالت الشركة "نحن ندعوك للتعرف على فوائد هذه الطائرة ، لتعيش تجربة هذه الطائرة المثيرة للإعجاب والفاخرة مع التكنولوجيا والخدمات من أحدث جيل من شأنها أن توفر الراحة ".

وقال رئيس رابطة شركات الطيران الفنزويلية (ALAV) ، هومبرتو فيجيرا ، إن قطاع الطيران الفنزويلى انخفض بنسبة 75 ٪ بين عامى 2013 و 2019. وقال إن من بين الأسباب هى مركزية المطارات والعرض الشحيح للرحلات الجوية والضرائب المرتفعة فى المنطقة.

وأشار إلى أن الرحلات الأسبوعية فى عام 2013 كانت 352 رحلة ، و بحلول عام 2019 ، وصل عدد الرحلات إلى 100 رحلة فقط ، بين شركات الطيران المحلية والأجنبية.