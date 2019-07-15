سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 04:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

أعرف الفرق بين التقلبات المزاجية والاكتئاب

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:00 ص
أعرف الفرق بين التقلبات المزاجية والاكتئاب الفرق بين التقلبات المزاجية والاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحزن وفقدان الاهتمام أو المتعة فى الأنشطة اليومية، قد تكون هذه الأعراض طبيعية وسرعان ما نعود لحياتنا الطبيعية، وقد تستمر الأعراض وغيرها وتكون بمثابة إنذار بإصابتك بالاكتئاب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية(WHO)، فإن الاكتئاب هو أكثر الأمراض شيوعا فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الأسباب، ومنها:

-النفسية والاجتماعية كالضغوط اليومية فى العمل أو فى الأسرة، وأيضا التعرض لصدمات كبيرة مثل الموت أو تعرض شخص قريب لك لحادثة.

-التغيرات البيولوجية، كالحمل أو اقتراب موعد الدورة الشهرية.

-العوامل الوراثية، أى إصابة أحد الأقارب بالاكتئاب، فيزداد خطر الإصابة به.

وهناك العديد من الأعراض التى قدمتها منظمة الصحة العالمية، ومنها:

- فقدان الرغبة الجنسية.

نزول الوزن غير المرغوب.

-فقدان الشغف حول الأشياء التى كانت تشعره بالفرحة قديما.

-فقدان الشهية.

-الأرق أو كثرة النوم. 

قلة الحركة وعدم الرغبة فى الكلام.

 -التعب والشعور بالكسل.

سيطرة المشاعر السلبية على تفكيره.

ضعف القدرة على التفكير أو التركيز.

تفكيره الزائد فى الانتحار أو محاولته بفعلها.

وأخيرا نصح التقرير، بضرورة التركيز فى الأعراض السابق ذكرها، وفى حالة تواجدها عند أى شخص، عليه التوجه فورا للطبيب، لتجنب المضاعفات التى تطرق على الإنسان الذى يعانى من الاكتئاب.

 

 


الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

اسباب الاكتئاب

علاج الاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

صراع مانشستر سيتي و ليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

صراع مانشستر سيتي و ليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

ثمن سيارة نجمة هوليوود إليزابيث تايلور قد يصل 7 مليون دولار.. أعرف تاريخها

ثمن سيارة نجمة هوليوود إليزابيث تايلور قد يصل 7 مليون دولار.. أعرف تاريخها

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة