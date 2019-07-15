أعراض الاصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الاعصاب واحد من المشاكل الصحية الاكثر شيوعا، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم او الاصابة ببعض الامراض ومنها "مرض السكر"، او نتيجة وجود مشاكل فى الأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك أعراض مختلفة تدل على اصابتك بالتهاب الاعصاب وهى :

أعراض التهاب الأعصاب



التهاب الاعصاب

1:ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2:وخز فى الاطراف.

3:خدر وتنميل في اليدين والساقين.

4: ضعف في الأطراف مع الشعور بالثقل من حين لأخر.

5:عدم القدرة على حمل الأشياء.

6:شلل فى الوجه.

7: التعرق الشديد واضطراب فى ضغط الدم.

8:ترقق الجلد.



الاعصاب

9:العجز الجنسى عند الرجال.

10:الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر.

11: قد يتعرض الكثيرون لمشاكل فى الجهاز الهضمى .

ويكون العلاج حسب سبب الالتهاب سواء عن طريق العلاجات الدوائية باستخدام مضادات الالتهاب والمسكنات، أو عن طريق العلاج الطبيعى بكمادات الحرارة أو التدليك، مع تناول المكملات الغذائية التى تساعد على قوة الاعصاب وتنشيط الجسم.