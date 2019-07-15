سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

أعراض الاصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية منه

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:00 ص
أعراض الاصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية منه التهاب الاعصاب -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

التهاب الاعصاب واحد من المشاكل الصحية الاكثر شيوعا، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم او الاصابة ببعض الامراض ومنها "مرض السكر"، او نتيجة وجود مشاكل فى الأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك أعراض مختلفة تدل على اصابتك بالتهاب الاعصاب وهى :

أعراض التهاب الأعصاب        

 

التهاب الاعصاب
التهاب الاعصاب

 

 

1:ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

 

2:وخز فى الاطراف.

3:خدر وتنميل في اليدين والساقين.

4: ضعف في الأطراف مع الشعور بالثقل من حين لأخر.

5:عدم القدرة على حمل الأشياء.

6:شلل فى الوجه.

7: التعرق الشديد واضطراب فى ضغط الدم.

8:ترقق الجلد.

الاعصاب
الاعصاب

 

9:العجز الجنسى عند الرجال.

10:الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر.

11: قد يتعرض الكثيرون لمشاكل فى الجهاز الهضمى .

 

ويكون العلاج حسب سبب الالتهاب سواء عن طريق العلاجات الدوائية باستخدام مضادات الالتهاب والمسكنات، أو عن طريق العلاج الطبيعى بكمادات الحرارة أو التدليك، مع تناول المكملات الغذائية التى تساعد على قوة الاعصاب وتنشيط الجسم.

 


التهاب الاعصاب

الاعصاب

التهاب

مفاصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة