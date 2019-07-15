أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى بقنا

قنا - وائل محمد

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بالكيلو 15، وتم نقلهم لمستشفى جنوب الوادى الجامع لتلقى العلاج.

كان اللواء مجدى القاضى قد تلقى إخطارا يفيد مصرع، "فاطمة عبدالحميد محمود 37 سنة، محمد جلال أحمد يوسف 37 سنة، وجثة مجهولة عمرها عام، وعبدالسلام محمد 57 سنة، وطفلة مجهولة الهوية، وعوض نجاح عوض 45 سنة، وجثة 5 سنوات مجهولة الهوية، وسيدة 35 عاما مجهولة الهوية وطفلة ٤ سنوات مجهولة الهوية".

والمصابون هم "جمال محمد حسين 28 عاما، وزينب محمد مبارك 57 سنة وطفل مجهول سنتين، وآخر 4 سنوات مجهول الهوية، ووائل مرعي محمود 29 سنة وطفل مجهول 3 سنوات وآخر بنفس العمر وعصام محمد حسين 33 سنة ومحمد حسين محمد 24 سنة وعلي محمد مصطفي 23 سنة ومحمد عبدالله أبوالمجد وحسين فايز حسين 42 سنة، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفي قفط التعليمي بناء علي تعليمات مساعد مدير الأمن.