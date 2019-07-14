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5 أسباب لظهور رائحة الأذن الكريهة

الأحد، 14 يوليه 2019 01:00 ص
5 أسباب لظهور رائحة الأذن الكريهة الاذن-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قد تصاب الأذن ببعض الأمراض والمشاكل الصحية التى تعرضها للالتهاب وضعف شديد فى السمع، فضلا عن ذلك فقد تظهر روائح كريهة من الأذن ولا يعرف الكثيرون سبب ذلك.

الاذن
الاذن

 

وحسب ما ذكره موقع  healthline فأن هناك أسباب مختلفة لظهور رائحة الأذن الكريهة وهى:

1: وجود عدوى فى قناة الأذن الخارجية الوسطى ويسبب ذلك التهاب شديد وظهور صديد أصفر وأخضر يصاحبه ظهور رائحة كريهة فى الأذن.

2:إهمال النظافة الشخصية قد يسبب ظهور روائح كريهة فى الأذن.

3:وجود ثقب فى الأذن من الاسباب التى تزيد من ظهور روائح كريهة.

4:وجود الشمع المفرط داخل الأذن يسبب رائحة كريهة والتهابات شديدة.

 

رائحة الاذن
رائحة الاذن

 

5:التلوثات والحواجز والمواد المتراكمة فى الأذن تسبب رائحة كريهة ومنها دخول الشعر فى الأذن ومستحضرات التجميل.

 وهنا ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية والتخلص من الاوساخ والأتربة المتراكمة فى الأذن مع علاج شمع الأذن والحرص على وضع القطرات التى تساعد على تنظيف الأذن، ولكن تحت اشراف الطبيب، مع المتابعة الدورية مع الطبيب فى حالة الإصابة بالتهابات ومشاكل فى الأذن.


الاذن

التهاب الاذن

رائحة الاذن

روائح

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