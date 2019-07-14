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‎انتحار طالب بطلق نارى بعد رسوبه فى الثانوية العامة بالشرقية

الأحد، 14 يوليه 2019 11:32 ص
‎انتحار طالب بطلق نارى بعد رسوبه فى الثانوية العامة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تخلص طالب بالثانوية العامة، من حياته، اليوم، بعد رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، بطلق ناري من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  
 
 تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.
 
بالانتقال والفحص تبين أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وتم التحفظ على الجثة، وجارى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.‎

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