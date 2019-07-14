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وفد من قضاة مجلس الدولة يزور المحكمة الدستورية والنقض لتهنئة رؤسائها

الأحد، 14 يوليه 2019 06:32 م
وفد من قضاة مجلس الدولة يزور المحكمة الدستورية والنقض لتهنئة رؤسائها جانب من الزيارة
كتب أحمد عبد الهادى

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زار وفد من قضاة مجلس الدولة، كلا من المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، لتهنئة رئيسيهما الجدد.

 

وصدر قرار رئيس الجمهورية، بتعيين كلا من المستشار عبد الله عصر، رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

 

ضم الوفد المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة محمد حسام، عضوالمجلس الخاص، ورئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور أحمد إبراهيم، عضو المجلس الخاص، ورئيس قسم  التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب، عضو المجلس الخاص، ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

 

كما ضم الوفد المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس لجنة فتوى الزراعة بالمجلس، والمستشار طه  كرسوع، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا.


مجلس الدولة

محكمة النقض

المحكمة الدستورية

رئيس محكمة النقض

الحركة القضائية

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