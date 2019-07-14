واعظة بالأوقاف لـ"كل يوم": "أقوى من يمارس العنف ضد المرأة هى المرأة"

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة بوزارة الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية، تتصدى للتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، واقتطاع الأحاديث النبوية، موضحة أن ذلك يتم عن طريق الفقه المقاصدى للسنة، فهناك أحاديث تم فهمها وتنفيذها بطريقة خاطئة، مثل اقتطاع والفهم الخاطئ لحديث "ناقصات عقل ودين".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة، وبسبب ذلك خرجت وواعظات مع خادمات الكنيسة وأطلقوا مبادرة طرق الأبواب، من استخراج بطاقات شخصية، بالإضافة إلى مباردة "معا من أجل مصر"، والحديث عن الختان والعنف ضد المرأة.

وتابعت:"اكتشفنا أن أول من يمارس العنف ضد المرأة هى المرأة، وأقوى جهة تمارس العنف ضد المرأة هى المرأة، مثل المرأة التى تأخذ ابنتها لامرأة لا تعرف شئ عن الطب للختان، فكثير من الأفكار الخاطئة تلبس رداء الدين"، مشيرة إلى أنهن تحدثن مع النساء عن أن تنظيم النسل مطلب دينى.