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نيابة بنها تصرح بدفن جثة فتاة قفزت من الطابق الرابع هروبا من حريق بالشقة

الأحد، 14 يوليه 2019 03:42 م
نيابة بنها تصرح بدفن جثة فتاة قفزت من الطابق الرابع هروبا من حريق بالشقة جثه - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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صرحت نيابة مركز بنها، برئاسة أحمد رجب، بدفن جثة فتاه لقيت مصرعها إثر قفزها من الطابق الرابع عقب نشوب حريق داخل مسكنها .
 
وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل بالقرية سالفة الذكر، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتداده للمنازل المجاورة . 
 
أسفر الحريق عن حالتى اختناق ومصرع  فتاة تدعى "ج .ي" قامت بالقفز من الطابق الرابع عقب نشوب الحريق واندلاع ألسنة اللهب والدخان، ومن خوفها قفزت فى محاولة للنجاة فسقطت وأصيبت بجروج وكسور متفرقة ولقيت مصرعها.
 
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات .
 
 

مباحث القليوبية

بنها

مصرع فتاه

مديرية امن القليوبية

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