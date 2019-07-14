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نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

الأحد، 14 يوليه 2019 03:19 م
نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

ووجهت النيابة للمتهمين محمد.أ"، و"أسامة.س" بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


تجديد حبس متهمين

نيابه امن الدوله

انضمام لجماعة ارهابية

نشر اخبار كاذبة

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