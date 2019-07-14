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منظومة التأمين الصحى الجديدة تكشف آليات صرف الدواء للمنتفعين

الأحد، 14 يوليه 2019 06:21 م
منظومة التأمين الصحى الجديدة تكشف آليات صرف الدواء للمنتفعين التأمين الصحى الشامل - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمن الصحى الشامل الجديدة عن آليات صرف الأدوية بعد الكشف فى المنظومة الجديدة واجراء الفحص الطبى الشامل الذى يتم عند عمليات التسجيل داخل الوحدات الصحية .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل :"يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى وغيرة لكل ما تقدم من داخل وخارج المستشفيات وعلى مدار المدة اللازمة للعلاج".

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : " أن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة تقوم بتحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية بالإسم العلمى أو التجارى وتصرف بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج يدوياً معتمدة بتوقيعة والأكلاشية الخاص بة وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

صرف الدواء

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