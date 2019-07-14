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مقتل 79 مسلحا فى عمليات أمنية بعدة أقاليم أفغانية

الأحد، 14 يوليه 2019 03:24 م
مقتل 79 مسلحا فى عمليات أمنية بعدة أقاليم أفغانية افغانستان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم،الأحد، أن قوات الأمن نفذت 109 عمليات مشتركة و"خاصة " ، استهدفت الجماعات المسلحة ، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل تسعة وسبعين من عناصر تلك الجماعات في مختلف أنحاء البلاد.

 

وجاء - في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية بثته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - ، أن القوات الخاصة تمكنت من تنفيذ 11 عملية مشتركة ، و98 عملية "خاصة " ضد الجماعات المسلحة، فيما نفذت القوات الجوية عشرين غارة ، لدعم القوات البرية خلال العمليات، وقدمت قوات التحالف الدولي الدعم للقوات الأفغانية.

 

وأضاف - البيان - أن تلك العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في أقاليم : "خوست " و"قندوز " و"قندهار " و"فارياب " و"غور" و"باروان" و"تخار" و"بادجيس " و"غزني " و"هلمند " و"ننجرهار" و"زابل " و"بلخ " و"ساريبول" .

 

ولفتت إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل تسعة وسبعين مسلحا وإصابة سبعة وخمسين آخرين، فيما ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم.

 


افغانستان

كابوم

جماعات مسلحة

التحالف الدولى

وزارة الدفاع الأفغانية

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