مقتل 79 مسلحا فى عمليات أمنية بعدة أقاليم أفغانية

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم،الأحد، أن قوات الأمن نفذت 109 عمليات مشتركة و"خاصة " ، استهدفت الجماعات المسلحة ، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل تسعة وسبعين من عناصر تلك الجماعات في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء - في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية بثته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - ، أن القوات الخاصة تمكنت من تنفيذ 11 عملية مشتركة ، و98 عملية "خاصة " ضد الجماعات المسلحة، فيما نفذت القوات الجوية عشرين غارة ، لدعم القوات البرية خلال العمليات، وقدمت قوات التحالف الدولي الدعم للقوات الأفغانية.

وأضاف - البيان - أن تلك العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في أقاليم : "خوست " و"قندوز " و"قندهار " و"فارياب " و"غور" و"باروان" و"تخار" و"بادجيس " و"غزني " و"هلمند " و"ننجرهار" و"زابل " و"بلخ " و"ساريبول" .

ولفتت إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل تسعة وسبعين مسلحا وإصابة سبعة وخمسين آخرين، فيما ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم.