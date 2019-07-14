مقتل 5 من الشرطة الأفغانية إثر انفجار قنبلة بإقليم باجلان الشمالى

كابول(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد، مصرع 5 من رجالها على الأقل إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق بإقليم "باجلان" الواقع شمال البلاد.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الحادث وقع فى منطقة "جوزارجة إى نور" بالإقليم الشمالى عندما انفجرت القنبلة بالتزامن مع مرور دورية للشرطة كانت فى طريقها إلى منطقة "فرينج" بالإقليم ذاته.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

من جهة أخرى صرّحت مصادر عسكرية أفغانية اليوم الأحد، بأن القوات الخاصة اعتقلت 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان خلال عملية قاموا بها فى العاصمة كابول.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية أن مسلحى طالبان يواصلون محاولات توسيع نطاق موطئ أقدامهم فى المناطق النائية بكابول؛ لتشمل مناطق شهار وأسياب وسوروبى وغيرها من المناطق الرئيسية بالعاصمة الأفغانية.

ولم تعلق حركة طالبان على الأمر حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذى يتدهور فيه الوضع الأمنى فى بعض المناطق النائية بكابول خلال الأشهر الأخيرة.