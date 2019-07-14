مقتل شخص بعد مهاجمة مركز احتجاز مهاجرين فى واشنطن

رويترز

قالت السلطات الأمريكية، إن رجلا مسلحا ببندقية هاجم مركز احتجاز لمهاجرين في واشنطن أمس السبت، وألقى عبوات حارقة على المبنى والسيارات المصطفة وتوفي عندما فتح رجال الشرطة النار عليه.

وقالت شرطة تاكومو، في بيان إن أحد الموظفين بمركز اعتقال نورث وست في تاكوما، ذكر أن النار اشتعلت في مركبة وقال إن المشتبه فيه كان يحاول كذلك إشعال النار في مستودع ضخم لمادة البروبين خارج المركز.

وأطلق أربعة ضباط النار على الرجل لدى وصولهم وأعلنوا وفاته في الموقع.

ومركز اعتقال نورث وست تديره مجموعة جي.إي.أو نيابة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لرويترز إن هوية الرجل لم تُحدد بعد ولم تُعرف دوافعه. وأضافت أن التقرير الطبي الخاص به من المتوقع أن يصدر غدا الاثنين.