مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا

تلقى اللواء مجدي عامر مدير ، أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث سير بطريق الجيش بالقرب من مركز ملوي.

بانتقال أجهزة الأمن برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون أول مباحث المركز، تبين إنقلاب سيارة سوزوكي في اتجاهها إلى القاهرة، اذ اصطدمت برصيف الطريق، مما أدى إلة انقلابها ومصرع قائدها وإصابة أحد مستقليها، وتم نقلهما للمستشفى العام ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.