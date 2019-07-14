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محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تخصيص منفذ النصر للشاحنات وإنشاء ساحة انتظار للنقل

الأحد، 14 يوليه 2019 06:53 م
محافظ بورسعيد يوجه بدراسة تخصيص منفذ النصر للشاحنات وإنشاء ساحة انتظار للنقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى اجتماعه اليوم بقيادات المحافظة والمرور وممثلى المواقف بالمحافظة مقترحات تعديل مسارات خروج ودخول الشاحنات المتعاملة مع ميناء بورسعيد وإمكانية تخصيص منفذ النصر، لاستقبال تلك الشاحنات فى طريقها للمحافظات الأخرى على أن تمنع تلك الشاحنات من المرور عبر محور محمد على، ويجرى ربط مسارها بين أبواب الميناء ومنفذ النصر الجمركى مباشرة

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المقترح إمكانية إقامة ساحة انتظار للشاحنات لاستيعاب حركة مرورها بعيدًا عن المحاور المرورية الرئيسية ومدخل بورسعيد الجنوبى "الرسوة".

شهد الاجتماع الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ومسئولو المرور والمواقف.


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

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طريق للشاحنات

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