محافظ الإسماعيلية يوجه بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمحافظة، وذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة ومحمد عبد الشافى درغام المدير التنفيذى لفرع الجهاز التنفيذى لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالاسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية والإجراءات التى تتخذها كافة أجهزة المحافظة لدعم تلك المشروعات واستعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الستة أشهر الماضية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة للتوسع فى نشر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم تلك المشروعات وتشجيعها بهدف تحقيق بناء وتنمية الإنسان المصرى

وخلال اللقاء أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وما تبذله من جهود على مستوى محافظات مصر، كما أكد على جميع المسئولين بضرورة وحتمية تفعيل الآليات التنفيذية للتوسع فى نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات مع الآخذ فى الاعتبار التركيز على الفئات الأكثر احتياجا والفقراء وخاصة بالقرى والقطاعات الريفية وكذا التركيز على فئة شباب الخريجين وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل مع تكثيف حملات التوعية الجماهيرية بأهمية هذا الملف الحيوى والتواصل والتفاعل مع المواطنين فى أماكنهم.

ومن جهته أوضح محمد عبد الشافى المدير الإقليمى لفرع الجهاز بالمحافظة أنه تم تمويل ودعم عدد 1247 مشروعا خلال الستة أشهر الماضية بإجمالى قروض بلغت 36 مليون و250 ألف جنيه وعدد المستفيدين منها 1954 من أبناء المحافظة ومنها عدد 916 مشروعا من المشروعات المتناهية الصغر.