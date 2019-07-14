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محافظ أسوان يعلن مد فترة قبول رغبات تعويضات أهالى النوبة حتى 31 يوليو

الأحد، 14 يوليه 2019 05:24 م
محافظ أسوان يعلن مد فترة قبول رغبات تعويضات أهالى النوبة حتى 31 يوليو محافظة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن موافقة المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ،  على مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين أخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى على أن يتم النظر فى التظلمات والبت النهائى فيها يوم 20 أغسطس القادم، فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت من يوم 25 يونيو الماضى ولمدة 3 أسابيع.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة تقديم إعلام الوراثة فإنه سيتم الإكتفاء مؤقتاً عند تقديم الأوراق بآخذ إقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين فى 20 أغسطس 2019.

وأوضح محافظ أسوان، أن هذه التسهيلات جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاءاً من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضاً إنشاء السد العالى بإجمالى  11 ألف و 716 مستحقاً منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية  علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.

والجدير بالذكر بأنه عقب فترة تلقى الرغبات سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم ، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية ،  وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.

 


محافظ اسوان

تعويضات النوبة

السد العالى

اسوان

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